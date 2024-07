“Tenemos la oportunidad y el desafío de pensar una provincia para los próximos 30 años”

El Gobernador Gustavo Melella se refirió al llamado a elecciones el 10 de noviembre para reformar la Constitución Provincial.

Al respecto, dijo que “desde que era Intendente de Río Grande estoy convencido de que debemos reformar nuestra Constitución y así lo expresé todos estos años, porque si bien la actual es moderna y tiene muchas cosas buenas, en estas décadas pasaron muchas cosas y el mundo ya no es igual”.

“Vivimos en un país y una provincia muy distintos a los de aquella época. Hemos vivido una revolución tecnológica que no se podía ni imaginar. En aquellos años no existía internet, no existía la tecnología de desarrollo de hidrocarburos y recursos naturales que tenemos hoy, no existía la misma conciencia ambiental que ahora, ni siquiera teníamos los límites que tenemos hoy que incluyen a las islas del Atlántico Sur y a la Antártida”, aseguró.

Asimismo Melella indicó que “por eso es momento de repensar la provincia para los próximos 30 o 35 años, ese es el desafío. Todos los fueguinos y fueguinas debemos darnos esta discusión, aportar entre todos por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros abuelos”.

“Hay cosas que tenemos que cambiar. Es otro mundo, otra ciudadanía, otra forma de relacionarnos. Debemos plasmar en nuestra constitución esos cambios mirando a futuro, redefinir nuestras instituciones, eliminar los privilegios de unos pocos y pensar una provincia para todos y todas”, recalcó.

El Gobernador también dijo que “es necesario proteger constitucionalmente la inversión privada, pero también el empleo digno, fortalecer los derechos de los trabajadores, poner algunos límites en la cuestión política, fortalecer el derecho a la educación pública y a la salud pública y muchas cuestiones más”.

“En los próximos días estaremos haciendo la presentación oficial de todo lo que proponemos transformar y poner en discusión con toda la ciudadanía de Tierra del Fuego, porque todos debemos participar, aportar y trabajar en conjunto para sentar las bases de la provincia para las próximas décadas”, finalizó.