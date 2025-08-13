SUTEF impulsa un frente docente nacional para defender la educación pública

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) lanzó una convocatoria para conformar el Frente Nacional Democrático por la Educación Pública, un espacio que reúna a gremios, agrupaciones y seccionales docentes de todo el país con el objetivo de enfrentar las políticas de ajuste y el desfinanciamiento del sistema educativo.

Desde la conducción provincial advierten que el gobierno nacional impulsa recortes presupuestarios y reformas que afectan programas esenciales, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Además, critican a las conducciones nacionales por “abandonar o traicionar” a la docencia, subordinando las luchas a intereses partidarios.

El Frente busca articular fuerzas de manera federal, democrática y plural, respetando las identidades previas, y acordar puntos mínimos: defensa del salario y las paritarias libres, condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje, preservación de la escuela pública gratuita, laica e inclusiva, y rechazo al endeudamiento externo.

La propuesta se da en un contexto provincial en el que el Gobierno fueguino aceptó abrir una mesa paritaria y avanzar en un proyecto de ley de financiamiento educativo, tras un encuentro con SUTEF.