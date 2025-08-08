Somos Fueguinos marca distancia y confirma que competirá sin alianzas en octubre

En la recta final para la inscripción de alianzas electorales, Somos Fueguinos salió al cruce de rumores y ratificó que afrontará las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre con lista propia.

En un comunicado oficial, la fuerza política explicó que desde marzo mantuvo reuniones con referentes de distintos espacios provinciales, pero aclaró que ninguno de esos encuentros derivó en acuerdos electorales.

“Desmentimos la conformación de alianzas con otras fuerzas para la elección del 26 de octubre próximo”, señalaron, enfatizando que cualquier entendimiento hubiera requerido un programa de desarrollo exclusivamente provincial y sin injerencias de partidos nacionales.

La postura reafirma el perfil autónomo y provincialista del espacio, que buscará representar a Tierra del Fuego con propuestas elaboradas desde y para la isla.