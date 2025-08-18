“Somos Fueguinos” anuncia que no presentará candidatos en las elecciones nacionales de octubre

Río Grande, Tierra del Fuego – El frente político Somos Fueguinos informó oficialmente que no presentará candidatos a senadores ni diputados nacionales en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. La decisión fue comunicada a través de un comunicado oficial firmado por las autoridades del espacio, cuyo máximo referente es Liliana “Chispita” Fadul.

Según el comunicado, la decisión se fundamenta en la percepción de un escenario de fuerte polarización y profunda grieta en el contexto político nacional. “Hemos decidido poner los máximos esfuerzos para que nuestra Constitución provincial –como algunos pretenden– no sea desvirtuada”, asegura el escrito.

El partido adelantó que, a pesar de no competir en estas elecciones, seguirá defendiendo la Constitución provincial mediante acciones políticas y judiciales, y que estará atento al avance de los recursos legales interpuestos. En caso de que los resultados judiciales fueran adversos, el espacio se compromete a participar activamente en la Convención Constituyente para proteger la Carta Magna fueguina.

Además, desde Somos Fueguinos remarcaron su intención de trabajar “firmemente junto a nuestros vecinos” para posicionarse como la mejor alternativa de cara al 2027. El comunicado cierra reafirmando su compromiso de defender los intereses de Tierra del Fuego y su gente por encima de cualquier especulación o interés personal.