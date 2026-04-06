Semana Santa dejó buenos niveles de ocupación turística en Tierra del Fuego

El fin de semana largo de Semana Santa dejó un balance positivo para el sector turístico en Tierra del Fuego, con un sostenido movimiento de visitantes en los principales destinos de la provincia.

De acuerdo a relevamientos realizados entre el 2 y el 5 de abril, la ocupación promedio alcanzó el 69%, un indicador que refleja la vigencia del destino dentro del circuito turístico nacional. Los datos surgen de consultas efectuadas en los días previos al inicio del receso, lo que permitió anticipar una buena demanda.

En el desglose por localidades, Ushuaia encabezó los niveles de ocupación con un 73%, consolidándose como el punto más elegido por los visitantes.

Por su parte, Río Grande registró un 59%, mientras que Tolhuin alcanzó un 44%, destacándose en este caso la preferencia por hosterías, que lograron un 56% de sus plazas ocupadas.

El movimiento turístico también se vio impulsado por actividades conmemorativas vinculadas al 2 de abril, así como por eventos deportivos de relevancia como la Vuelta a la Tierra del Fuego, que cada año convoca a participantes y público de distintos puntos del país.

Además, el calendario de feriados largos continúa posicionándose como un factor clave para fomentar la llegada de turistas y sostener la actividad.

En esa línea, se proyectan nuevas estrategias para incentivar el flujo durante los próximos meses, incluyendo propuestas con descuentos en alojamientos, gastronomía y actividades, con el objetivo de mantener el dinamismo del sector en temporada baja.