Se viene la 5° edición de la Expo “En Carrera a mi Proyecto” en Río Grande

Los próximos 12 y 13 de agosto, el Polideportivo “Guata Navarro” será el punto de encuentro para cientos de jóvenes que buscan definir su futuro académico y laboral. En esos dos días, de 9 a 12 y de 14 a 17 horas, se desarrollará la quinta edición de la Expo Académica “En Carrera a mi Proyecto”, organizada por el Municipio de Río Grande a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana y la Dirección de Juventudes.

La Expo reunirá a instituciones educativas, organismos públicos, empresas y profesionales de diferentes áreas, que presentarán su oferta de estudios y formación en oficios. Además, habrá charlas con referentes de colegios profesionales, Fuerzas de Seguridad, profesorados, carreras de salud, veterinaria, ingeniería agroecológica y petrolera, entre otros.

El objetivo es claro: que las y los estudiantes de nivel secundario puedan conocer de primera mano las posibilidades que ofrece la ciudad y dialogar con quienes ya ejercen las profesiones que les interesan.

Desde el Municipio invitan a todas las juventudes a participar y aprovechar este espacio que fortalece su papel protagónico en la construcción de la Río Grande del mañana.