Se reunió el Comité Provincial de Seguimiento y Control de Perros

Se llevó a cabo un nuevo encuentro del Comité Provincial de Seguimiento y Control de Perros, creado por ley provincial con el propósito de trabajar de manera conjunta entre distintas instituciones en la resolución de la problemática de los perros asilvestrados.

En esta oportunidad, participaron representantes del Gobierno Provincial, de los municipios de Tolhuin y Río Grande, junto con integrantes del CADIC, INTA y la Sociedad Rural.

Durante la reunión se expusieron las acciones que se vienen desarrollando en materia de control poblacional, las inversiones realizadas y las iniciativas en marcha en distintos puntos de la provincia. También se debatió acerca del rol de los estados municipales y provincial, destacándose la necesidad de sostener políticas públicas permanentes en torno a la tenencia responsable y al control de la población canina.

Asimismo, se recordaron las jornadas de castración llevadas adelante en la zona periurbana, que se suman a otras campañas de vacunación, adopción y desparasitación realizadas durante el año. Los representantes coincidieron en que la problemática debe abordarse de manera integral, involucrando tanto al sector público como privado, dado el impacto que genera en la producción rural y en la vida de las comunidades.

En el marco del encuentro, el Gobierno Provincial informó que dispone de 1,2 millones de pesos del fondo especial establecido por la Ley Provincial N.º 1146, destinado a atender la situación en la zona rural.

Actualmente, los servicios veterinarios de la ciudad cuentan con una capacidad operativa de 900 turnos mensuales para castraciones de felinos y caninos. Además, en lo que va del año, se aplicaron más de 1.000 vacunas antirrábicas y se concretaron unas 2.600 desparasitaciones, gestionándose a diario 45 turnos mediante el sistema de turnero. Un total de 11 veterinarios integran cuatro equipos de cirugía que trabajan en los quirófanos, a lo que se sumará próximamente un nuevo anexo en la zona sur.