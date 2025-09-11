Se realizan jornadas de prevención de violencia y acoso laboral en organismos públicos

La Oficina Provincial de Atención y Tratamiento de Violencia y/o Acoso Laboral (OPAVAL) continúa impulsando jornadas de capacitación y sensibilización en distintos organismos, con el propósito de promover entornos laborales libres de violencia.

En el inicio del segundo semestre se llevaron a cabo talleres dirigidos al personal del Servicio Penitenciario Provincial y a directivos y jefes de servicio del Centro Provincial de Rehabilitación, dependiente del Ministerio de Salud.

La ministra de Trabajo y Empleo, Sonia Castiglione, resaltó la relevancia de sostener estas políticas de prevención: “Lo más valioso de estas capacitaciones es que no se trata de acciones aisladas, sino de un trabajo sostenido que alcanza a distintos ámbitos de la provincia. Llegar a cada espacio, generar debate y brindar herramientas concretas nos permite construir un piso común de derechos y responsabilidades en el mundo del trabajo”, expresó.

En los encuentros se abordaron los alcances del Convenio 190 y la Recomendación 206 de la OIT, el Protocolo de Actuación establecido por el Decreto Provincial N.º 2270/22, así como las funciones específicas que cumple la OPAVAL dentro del Ministerio de Trabajo y Empleo.

Las jornadas contaron con amplia participación y receptividad de parte de las y los trabajadores. En esa línea, la subsecretaria de Violencia Laboral, Daiana Yanel Ortiz, indicó: “Cada encuentro confirma la importancia de llevar esta capacitación a los distintos organismos. Encontramos equipos con gran predisposición a escuchar, dialogar y repensar sus prácticas cotidianas, lo que convierte estas jornadas en una herramienta concreta de prevención y sensibilización”.

Estas acciones se enmarcan en una estrategia integral que incluye la atención de casos, la prevención y la formación continua en los sectores públicos y privados. La OPAVAL sostiene una agenda activa de capacitaciones y acompañamiento institucional en toda la provincia.

Ortiz destacó además la necesidad de sostener la presencia territorial: “Cada encuentro confirma la necesidad de estar presentes cerca de los equipos de trabajo. Es una tarea que exige continuidad y compromiso, y vamos a seguir avanzando para que cada organismo cuente con las herramientas necesarias para prevenir, actuar y acompañar ante situaciones de violencia o acoso”, concluyó.

Para consultas o denuncias, las personas pueden comunicarse con la OPAVAL a través del correo electrónico [email protected] o acercarse a las delegaciones del Ministerio de Trabajo y Empleo, en el horario de 9 a 15 horas: Juana Fadul 204 (Ushuaia), Pedro Oliva 526 (Tolhuin) y Obligado 750 (Río Grande).