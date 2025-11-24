Se presentó en Ushuaia el libro “La Antártida como modelo para la Paz Global”

Se realizó en Ushuaia la presentación del libro “La Antártida como modelo para la Paz Global – Un ejemplo contemporáneo de cómo las naciones pueden prosperar a través de la colaboración”, una obra que propone mirar la experiencia antártica como referencia para pensar nuevas formas de cooperación, paz y gobernanza internacional.

La actividad fue organizada por la Fundación Konrad Adenauer, la Fundación Agenda Antártica y la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, y convocó a especialistas en derecho, política y diplomacia antártica que compartieron los principales aportes del libro y su relación con los desafíos globales actuales.

En este marco, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, destacó la importancia de presentar esta obra en territorio fueguino.

“Este libro nos invita a pensar la Antártida desde su valor estratégico y como un espacio de cooperación internacional, ciencia y cuidado ambiental. Que la presentación se realice en Ushuaia, en una provincia bicontinental con una trayectoria concreta en materia antártica, reafirma nuestro compromiso de aportar desde el sur a una agenda global centrada en la paz, los derechos humanos y la sostenibilidad del continente blanco”, señaló.