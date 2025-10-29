Se completó la instalación de antenas Starlink en las unidades de CityBus

El Municipio, junto a la empresa CityBus, lleva adelante la implementación de internet satelital gratuito en el transporte público. En este marco, ya se encuentran las 25 unidades habilitadas con este nuevo servicio. Bajo la gestión del intendente Martín Perez, este avance da respuesta una demanda de conectividad de los vecinos, consolidando a Río Grande como una ciudad pionera en la modernización del transporte.

El Municipio de Río Grande, junto a la empresa CityBus, instaló las antenas de Starlink en todas las unidades de transporte público de la ciudad. Este servicio mejora la experiencia de viaje y representa un importante paso en la modernización del transporte público local.

Quienes aborden a los colectivos, podrán acceder a una conexión de Wi-Fi gratuito vía Starlink, que les permitirá estar informados, trabajar, estudiar y sentirse seguros, facilitando la comunicación en caso de emergencias o imprevistos. Además, con esta modernización, se facilitará que puedan utilizar la aplicación de SUBE, cargarle crédito a la tarjeta, pagar el boleto y acceder a los beneficios de la misma.

Es oportuno destacar que la ciudad cuenta con la app de CityBus Río Grande, que mediante un sistema de geolocalización brinda a los usuarios la posibilidad de optimizar los tiempos de espera, al prever el momento exacto en que el colectivo pasará por la parada más cercana a su ubicación.

Este gran salto de calidad en el servicio, siendo uno de los pioneros en el país, se debe al trabajo mancomunado entre el Municipio de Río Grande y la empresa CityBus, en el marco de una serie de modernizaciones en el transporte público de la ciudad.