Se cierra el plazo para inscribir alianzas y crecen las negociaciones políticas en Tierra del Fuego

Este jueves vence el plazo para formalizar frentes electorales de cara a las legislativas nacionales de octubre. La provincia renovará tres bancas en el Senado y dos en Diputados.

Este jueves 7 de agosto es una fecha clave en el calendario electoral de Tierra del Fuego: vence el plazo para la presentación de alianzas ante la Justicia Electoral, un paso fundamental para definir el escenario político rumbo a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

En estos comicios, la provincia elegirá a quienes ocuparán tres bancas en el Senado de la Nación y dos en la Cámara de Diputados. Por eso, las negociaciones entre los distintos espacios políticos se intensificaron en los últimos días, en busca de acuerdos que permitan fortalecer sus candidaturas y posicionarse con mayores chances de obtener representación en el Congreso.

A horas del cierre, los principales actores del oficialismo y la oposición trabajan contrarreloj para sellar alianzas y definir estrategias conjuntas. En este contexto, se esperan anuncios y definiciones de último momento, en una jornada que marcará el inicio formal de la contienda electoral en Tierra del Fuego.