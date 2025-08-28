San Jorge llega a Río Grande con un centro médico de última generación

La reconocida Clínica San Jorge, institución con 48 años de trayectoria en Ushuaia, inaugurará próximamente una nueva sede en Río Grande, ubicada en Alférez Mackinlay 735, frente al Hospital Regional. El proyecto busca acercar servicios de alta complejidad a los vecinos de la ciudad, evitando traslados y ampliando la oferta sanitaria en la provincia.

El edificio, de cuatro niveles, fue diseñado para cubrir distintas áreas médicas:

Planta baja: espacio dedicado a estudios de medicina nuclear y diagnósticos funcionales en cardiología y otras especialidades.

Primer y segundo piso: laboratorio de análisis clínicos de alta complejidad, con recepción de muestras y procesamiento automatizado.

Tercer y cuarto piso: consultorios especializados, con fuerte presencia de la cardiología y equipamiento para ecocardiogramas, Doppler, ergometrías, Holter y electrocardiogramas.

Además, se sumarán servicios de gastroenterología, otorrinolaringología, dermatología, nutrición, ecografías generales y atención de medicina de adultos. La clínica también contará con médicos de cabecera para afiliados de PAMI.

El director de la institución, Dr. Carlos Sánchez Pósleman, subrayó que la apertura marca “un paso fundamental en el compromiso de brindar salud de calidad en toda la provincia”. En tanto, el subdirector médico, Dr. Fernando Bertoletti, remarcó que la propuesta busca “dar respuestas concretas sin necesidad de derivaciones a otras localidades”.

El centro comenzará a recibir turnos desde el 1 de septiembre, mientras que la atención médica se iniciará el 15 del mismo mes.

Con esta expansión, Clínica San Jorge refuerza su rol como referente en salud en Tierra del Fuego, ofreciendo a la comunidad riograndense un acceso directo a prestaciones médicas modernas y profesionales altamente calificados.