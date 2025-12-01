Samsung Argentina celebra la graduación de estudiantes fueguinos en IA

La 5ta edición del Samsung Innovation Campus en Tierra del Fuego culminó con la certificación de jóvenes de Río Grande, quienes desarrollaron proyectos integradores aplicando conocimientos en IA.

Samsung Argentina llevó a cabo la 5ta Edición de su programa Samsung Innovation Campus (SIC) en la provincia de Tierra del Fuego, donde 11 estudiantes de Río Grande se graduaron del Curso de Inteligencia Artificial. Esta iniciativa de capacitación tecnológica busca impulsar el desarrollo profesional de jóvenes y promover la inclusión digital en todo el país.

El acto de entrega de certificaciones se realizó en las instalaciones de la Fundación Mirgor, donde los estudiantes participaron durante la cursada de actividades inmersivas en el ecosistema productivo local, permitiéndoles conocer de primera mano los procesos tecnológicos y productivos de la industria fueguina. El programa contó con la alianza técnica de la Asociación Conciencia.

El Ministro de Educación de la provincia, Pablo López Silva, participó del evento y expresó su agradecimiento a la Fundación Mirgor y a Samsung Argentina: «Gracias por apostar fuertemente a lo que nuestra provincia necesita para seguir creciendo y desarrollándose. Esta apuesta nos va a permitir tener jóvenes capacitados que puedan desarrollarse en el mercado laboral. Felicito también a nuestros egresados, quienes van a poder volcar todo lo aprendido, dándole un sentido cuando lo pongan al servicio de la comunidad».

El Samsung Innovation Campus, que tiene como uno de sus pilares el fortalecimiento de habilidades para la inserción laboral, desarrolló durante 5 meses una cursada que combinó clases síncronas y asincrónicas, incluyendo encuentros de empleabilidad, orientación profesional, comunicación efectiva, armado de CV y preparación para procesos de selección.

Como cierre de la formación, los estudiantes completaron su examen final y presentaron los Capstone Projects, trabajos integradores que reflejan la aplicación concreta de los contenidos del curso. Un logro significativo es que cinco de los once egresados ya han conseguido trabajo dentro del rubro.

Leonardo Barzi, gerente Senior de Operaciones KD de Samsung Argentina, destacó: «La formación no solo abre puertas a nuevas oportunidades profesionales, sino que también fortalece el desarrollo tecnológico e industrial de todo el ecosistema fueguino. Hoy celebramos su esfuerzo, pero también el apoyo de las familias, docentes y organizaciones que hicieron posible este recorrido».

Por su parte, Laura Lenzi, responsable de Ciudadanía Corporativa de Samsung Argentina, afirmó: «Este primer cierre de Samsung Innovation Campus en Tierra del Fuego refleja el compromiso que tenemos con el desarrollo tecnológico federal y con la generación de oportunidades reales para que más jóvenes puedan formarse en áreas de futuro como programación e inteligencia artificial. Verlos recibir su diploma en persona es la mejor muestra del impacto que podemos lograr cuando el sector privado, la educación y las comunidades trabajan juntas».

Samsung Innovation Campus es un programa global de Samsung que busca brindar a los jóvenes habilidades tecnológicas esenciales para su futuro profesional, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo de competencias en programación e inteligencia artificial.