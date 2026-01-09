Salud Visual: avanza la entrega de más de 780 anteojos tras los controles realizados en 2025

Las evaluaciones oftalmológicas gratuitas permitieron detectar a tiempo dificultades visuales en niños, niñas y adolescentes, garantizando el acceso al tratamiento correspondiente.

A lo largo de 2025 se desarrolló una amplia campaña de controles oftalmológicos destinada a infancias y adolescencias de entre 4 y 17 años, que permitió alcanzar a más de 2.000 participantes. De ese total, alrededor de 1.500 controles se concretaron de manera efectiva, posibilitando diagnósticos precisos y oportunos.

Los resultados de las evaluaciones indicaron que más de la mitad de los pacientes examinados necesitaban anteojos para corregir afecciones visuales.

En respuesta a esta situación, se gestionó la provisión gratuita de más de 780 lentes, cuya distribución se encuentra en su tramo final, asegurando el acceso real al tratamiento prescripto.

La iniciativa apunta a prevenir y abordar de manera temprana problemas de visión que inciden directamente en el aprendizaje, la concentración y el desarrollo integral de niños y adolescentes, reduciendo desigualdades y fortaleciendo la inclusión.

Desde su implementación en 2022, el programa ya suma más de 8.000 controles oftalmológicos y cerca de 4.000 lentes entregados, consolidándose como una política sostenida de cuidado de la salud visual.

De cara al futuro, se prevé continuar fortaleciendo y ampliando esta estrategia para responder a la creciente demanda y acompañar a las familias que más lo necesitan.

