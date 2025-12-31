Salud Pública: cómo gestionar turnos médicos de forma online

El sistema digital permite solicitar turnos de manera simple y rápida, las 24 horas del día, desde cualquier dispositivo, facilitando el acceso a la atención sanitaria.

Se encuentra operativo el sistema online para la gestión de turnos médicos a través del portal portalsalud.riogrande.gob.ar, una herramienta desarrollada en el marco del proceso de modernización de los servicios de salud para optimizar el acceso a la atención pública.

Mediante el turnero web, las y los usuarios pueden consultar la disponibilidad de turnos, elegir el día, horario y centro de salud más conveniente, acceder al historial de atenciones y gestionar turnos propios o de familiares a su cargo.

Asimismo, el sistema permite cancelar turnos de manera ágil, liberando espacios para que otras personas puedan acceder a la atención.

Esta modalidad digital complementa la atención habitual que se brinda a través de WhatsApp mediante la línea 147, disponible todos los días de 6 a 00 horas. Además, el sistema se integra al Portal Ciudadano, avanzando en la unificación de trámites y promoviendo una gestión más moderna, accesible y cercana.

Se invita a la comunidad a utilizar este espacio digital, que contribuye a una mejor organización de la atención sanitaria y facilita el acceso a los servicios de salud pública.