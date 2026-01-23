Salarios de empleadas domésticas en febrero: cuánto cobran por hora y mensual

Luego de la incorporación del bono a los salarios, las empleadas domésticas verán un aumento en sus haberes de febrero de 2026. El detalle de las escalas según la categoría

Hasta que se concrete una nueva negociación salarial, las empleadas domésticas cobran en febrero de 2026 los mismos valores que en enero, ya que la última actualización formal fue dispuesta mediante la Resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). De este modo, el segundo mes del año replica los salarios básicos vigentes en todo el país para cada categoría del régimen.

La falta de un nuevo acuerdo paritario implica que no hay aumentos adicionales en febrero, pero sí se consolida un cambio clave: el bono extraordinario pagado en noviembre y diciembre de 2025 ya quedó incorporado al salario básico, elevando de forma permanente el valor de la hora y del sueldo mensual.

Salarios del servicio doméstico en febrero 2026: qué se paga por hora

Para el personal de casas particulares contratado por hora o por jornada, los empleadores deben respetar los siguientes valores mínimos legales, que rigen en febrero de 2026 en todo el territorio nacional:

Supervisión

Con retiro: $3.895,56 por hora

Sin retiro: $4.254,05 por hora

Tareas específicas

(cocina, cuidado especializado, entre otras)

Con retiro: $3.696,15 por hora

Sin retiro: $4.039,45 por hora

Caseros

$3.494,25 por hora

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.494,25 por hora

Sin retiro: $3.894,43 por hora

Tareas generales

Con retiro: $3.250,10 por hora

Sin retiro: $3.494,25 por hora

Estos importes corresponden al salario mínimo obligatorio. En los casos en que una trabajadora realice tareas encuadradas en más de una categoría, la normativa establece que debe aplicarse la remuneración más alta.

Por qué no hay aumento en febrero y qué pasa con la paritaria

El esquema salarial vigente se mantiene sin cambios porque no se firmó aún un nuevo acuerdo paritario para 2026. La última actualización fue definida a fines de 2025 y entró en vigencia en enero, por lo que febrero funciona como un mes de continuidad hasta que el sector vuelva a negociar.

Este mecanismo es habitual dentro del régimen de casas particulares: los valores se sostienen hasta que una nueva resolución oficial los modifique, sin necesidad de trámites adicionales por parte de empleadores o trabajadoras.

Cómo se incorporó el bono extraordinario al salario básico

El último acuerdo salarial incluyó el pago de un bono extraordinario no remunerativo durante noviembre y diciembre de 2025, con montos que variaban según la carga horaria semanal:

Hasta 12 horas semanales: $6.000

Entre 12 y 16 horas semanales: $9.000

Más de 16 horas semanales: $14.000

Sin embargo, la normativa fue clara respecto a su destino final. Según lo dispuesto oficialmente, esas sumas adquirieron carácter remunerativo y se incorporaron al salario básico en enero de 2026, de acuerdo a cada categoría.

Esto implica que en febrero ya no existe un bono separado, pero sí un salario base más alto, que se refleja directamente en el valor de la hora y en el total del recibo de sueldo.

Qué adicionales siguen vigentes en febrero 2026

Además del salario básico, el régimen del servicio doméstico mantiene dos adicionales obligatorios:

Antigüedad: 1% del salario mínimo por cada año trabajado con el mismo empleador.

Zona desfavorable: recargo del 30% para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y en el partido de Patagones (Buenos Aires).