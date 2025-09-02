Rubén Monsalve tiene fecha confirmada: cirugía programada para el 9 de septiembre en Buenos Aires”

Tras una intensa campaña de solidaridad, Rubén Monsalve, vecino de esta ciudad que padece neurofibromatosis tipo 1, recibió buenas noticias: ya tiene fecha para su cirugía reconstructiva, fijada para el 9 de septiembre en Buenos Aires.

La intervención es la primera de varias que serán necesarias para mejorar su calidad de vida y requerirá una recuperación cuidadosa y progresiva.

La respuesta de la comunidad fue inmediata: en menos de 24 horas se logró reunir lo necesario para afrontar los costos de la operación, gracias a donaciones de la gente del sur y del norte del país.

Rubén expresó su profunda gratitud por el apoyo recibido y destacó la solidaridad como el motor que hizo posible este paso tan importante.