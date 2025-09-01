Río Grande: un conductor ebrio chocó varios vehículos y fue detenido tras intentar huir

En las primeras horas de este domingo, un fuerte operativo policial y de tránsito se desplegó en Río Grande a raíz de un accidente protagonizado por un joven conductor en estado de ebriedad.

El hecho ocurrió sobre la calle Almirante Brown al 1700, donde una camioneta Toyota Hilux impactó contra otro vehículo de la misma marca y modelo que se encontraba estacionado. Tras la colisión, el conductor intentó darse a la fuga.

El propietario del rodado afectado inició una persecución y logró interceptarlo en la intersección de Islas Malvinas y Almafuerte. En ese lugar se alertó a las autoridades y se constató que la misma camioneta habría ocasionado daños en otros automóviles estacionados en la zona.

El conductor fue identificado como Ramón Germán Ortiz, de 24 años. Inspectores de tránsito municipal le realizaron el test de alcoholemia, que dio resultado positivo.

Debido a que el joven manifestaba dolencias, fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional Río Grande para recibir atención médica. Paralelamente, se iniciaron actuaciones contravencionales por infracción a la Ley Provincial N° 1024.