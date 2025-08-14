Río Grande realizó la 5° edición de la Expo Académica “en carrera mi proyecto”

Con el objetivo de acompañar a las juventudes en la construcción de su proyecto de vida, el Municipio de Río Grande llevó adelante la quinta edición de la Expo Académica “En carrera mi proyecto”. El evento contó con una amplia participación de instituciones educativas públicas y privadas, que ofrecieron orientación académica y folletería con sus propuestas de formación profesional.

La actividad, impulsada por la Secretaría de Gestión Ciudadana a través de la Dirección de Juventudes, brindó un espacio de encuentro para que las y los estudiantes secundarios puedan informarse sobre distintas opciones de estudios y oficios.

En este marco, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, destacó: “En esta etapa del año, donde muchos jóvenes están decidiendo qué camino seguir al terminar la escuela, ofrecemos un abanico de oportunidades para que puedan desarrollar, en Río Grande o fuera de ella, su proyecto de vida”.

Durante la jornada, se realizaron charlas con representantes de colegios profesionales —como abogados, arquitectos, contadores, veterinarios e ingenieros— que compartieron sus experiencias en el ejercicio de sus carreras. También se sumaron vecinos y vecinas que han desarrollado oficios y emprendimientos, inspirando a quienes opten por esa alternativa.

Asimismo, se brindó información sobre las propuestas municipales para quienes elijan continuar sus estudios fuera de la provincia. Entre ellas, se encuentran la Casa de Jóvenes Fueguinos “Rodrigo Bolívar” en La Plata y la Casa de Jóvenes Fueguinos y Santacruceños “Ignacio Studer” en Córdoba, espacios que brindan alojamiento, acompañamiento y un lugar de pertenencia a estudiantes en otras ciudades.

Ferro resaltó que estas iniciativas buscan “llevar arraigo y sentido de pertenencia, llevando un poco de nuestra ciudad a esas latitudes”.

Con propuestas como la Expo Académica, el Municipio reafirma su compromiso con las juventudes, reconociéndolas como motor de innovación, trabajo y futuro para Río Grande.