Río Grande lanzó una moratoria municipal con quita de intereses para contribuyentes

El Municipio de Río Grande anunció la puesta en marcha de una nueva moratoria que incluye importantes quitas de intereses para quienes adeuden impuestos municipales. La medida estará vigente hasta el 30 de octubre e incluye deudas generadas hasta esa fecha inclusive.

Según lo informado, la quita de intereses en las deudas administrativas será del 100% para quienes abonen en un solo pago; del 70% en planes de hasta 3 cuotas; del 40% en planes de 4 a 6 cuotas; y del 20% en planes de entre 7 y 12 cuotas.

En el caso de las deudas judiciales, la reducción de intereses alcanzará el 50%, siempre que el contribuyente regularice en hasta 12 cuotas fijas.

Desde el Ejecutivo local destacaron que esta herramienta no sólo busca facilitar la regularización de las obligaciones tributarias, sino también brindar un alivio financiero en un contexto económico complejo, ofreciendo a los vecinos la posibilidad de ponerse al día con sus compromisos fiscales de manera más accesible.