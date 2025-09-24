Río Grande: joven murió tras ser apuñalado y detuvieron al presunto autor

Un violento episodio ocurrió este miércoles en una vivienda de la calle Los Lupinos al 30, en Río Grande, donde un hombre perdió la vida luego de recibir una puñalada.

Efectivos de la Comisaría Cuarta acudieron al lugar tras un aviso por una persona herida y hallaron a la víctima en grave estado. Los uniformados realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de la ambulancia, aunque el personal médico finalmente confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con el testimonio de Augusto Pastori, de 31 años, escuchó gritos y al salir vio a su amigo, Julián Rodríguez, forcejeando con un adolescente de entre 16 y 17 años. Según relató, el menor habría atacado con un arma blanca y provocado la herida fatal en la pierna izquierda de Rodríguez.

Pastori también resultó lesionado en una mano, presuntamente cuando intentó intervenir en defensa de su amigo. Fue aprehendido de manera preventiva y trasladado al hospital para recibir curaciones.

Horas después, personal policial informó que en calle Arroyo La Misión al 3400 se logró la detención de un menor de 17 años, quien sería el presunto autor del hecho. El joven quedó a disposición de la justicia.

La investigación continúa bajo las directivas del Juzgado de turno.