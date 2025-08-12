Río Grande incorporará Wifi gratuito en todo el transporte público

En el marco de un plan de modernización del servicio, el Municipio de Río Grande anunció que en los próximos 30 días todas las unidades de transporte público contarán con conexión Wi-Fi gratuita, provista a través del sistema satelital Starlink.

La medida busca mejorar la conectividad de los usuarios durante sus traslados diarios, ofreciendo acceso a internet en tiempo real. El proyecto es resultado del trabajo conjunto entre el Municipio y la empresa prestataria CityBus, que en los últimos años ya había incorporado herramientas tecnológicas como la aplicación “CityBus Río Grande”. Esta plataforma, mediante geolocalización, permite conocer con precisión el arribo de cada unidad a la parada más cercana, optimizando los tiempos de espera.

Para la nueva iniciativa, se adquirieron antenas y equipos necesarios que actualmente están siendo instalados y adaptados a las unidades. Una vez en funcionamiento, el servicio permitirá a los pasajeros utilizar aplicaciones como SUBE para cargar crédito, pagar pasajes y acceder a sus beneficios, así como consultar noticias, revisar el clima, comunicarse con familiares, trabajar o estudiar mientras se desplazan.

Desde el Municipio destacaron que esta conectividad también aportará a la seguridad de los viajes, facilitando la comunicación en caso de emergencias o imprevistos. La implementación forma parte de un modelo de “transporte público inteligente” que posiciona a Río Grande a la vanguardia en materia de innovación y calidad de servicio en la región.