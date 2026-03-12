Río Grande fortalece lazos de cooperación con China

El intendente de Río Grande, Martín Perez, mantuvo un encuentro con el embajador de la República Popular China en Argentina, Wang Wei, con el objetivo de avanzar en una agenda común orientada a promover nuevas oportunidades de desarrollo productivo para la ciudad.

Durante la reunión se destacaron las capacidades industriales, tecnológicas y productivas de Río Grande, así como su proyección como polo industrial y tecnológico en la región. En ese marco, se analizaron posibles instancias de cooperación e inversiones conjuntas que contribuyan a fortalecer el entramado productivo local, generar empleo y ampliar las perspectivas de crecimiento para la ciudad y la provincia.

Como parte de este acercamiento institucional, ambas autoridades firmaron una carta de intención que expresa el interés en impulsar el hermanamiento de Río Grande con ciudades de la República Popular China. La iniciativa busca fomentar el intercambio institucional, educativo, cultural y económico entre ambas partes.

La delegación china estuvo integrada además por Xue Dongxiao, consejera y esposa del embajador; An Guanghui, consejero de Comercio y Economía; Zhu Yanjing, agregado comercial; Yang Duozhou, agregado diplomático; y Xie Zhicheng, secretario de la comitiva.

El acercamiento apunta a consolidar vínculos internacionales que contribuyan a diversificar la matriz productiva y generar nuevas oportunidades de desarrollo para Río Grande y la región.