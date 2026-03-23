Río Grande: detenida tras incidente familiar agredió a una efectivo policial

Un procedimiento policial que se inició por un conflicto familiar terminó con una causa penal en la ciudad. Durante la madrugada de este lunes 23 de marzo, efectivos de la Comisaría Quinta acudieron a un domicilio de calle Punta María al 700, donde se registraba una situación de tensión entre familiares.

En el lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión contravencional de una joven de 21 años, identificada como Kiara Nahir Matus. Sin embargo, el episodio no finalizó allí.

Mientras era trasladada en el móvil policial, la mujer reaccionó de manera violenta y agredió a una efectivo, a quien le propinó un cabezazo que le provocó lesiones en el rostro, específicamente en la zona del pómulo y la nariz.

Tras lo ocurrido, se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso que la joven quede detenida y se inicien las actuaciones judiciales correspondientes por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.