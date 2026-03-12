Río Grande destinó cerca de $3.000 millones para atender afiliados de OSEF en el sistema local de salud

Durante 2025, la ciudad de Río Grande realizó una inversión superior a los $10.000 millones para sostener y fortalecer su red de atención sanitaria. De ese total, alrededor de $3.000 millones se destinaron a la atención de afiliados de OSEF que recurrieron a los distintos dispositivos de salud locales.

La red sanitaria cuenta con 15 espacios distribuidos en la ciudad, donde a lo largo del último año se concretaron más de 275 mil atenciones. Este crecimiento refleja un aumento sostenido en la demanda, especialmente de personas sin cobertura médica, familias incluidas en el programa nacional SUMAR y afiliados a la obra social provincial que utilizan los servicios disponibles.

El incremento en las consultas marca una diferencia significativa respecto a años anteriores. Mientras que en 2019 se registraban cerca de 50 mil prestaciones, en 2025 la cifra superó ampliamente las 275 mil atenciones, evidenciando la expansión del sistema y su rol cada vez más relevante para la comunidad.

Los recursos invertidos permitieron sostener el funcionamiento integral de la red sanitaria, incluyendo el trabajo de equipos profesionales, la incorporación de médicos y técnicos, la compra de insumos esenciales, equipamiento y el mantenimiento de los diferentes centros de atención.

Este fortalecimiento impactó en áreas clave como atención primaria, rehabilitación, salud mental, laboratorio, especialidades médicas, maternidad e infancias, además de impulsar programas de promoción y prevención en distintos barrios de la ciudad.

Dentro de las prestaciones brindadas durante el último año, aproximadamente el 30% correspondieron a afiliados de OSEF.

Esto implicó una inversión cercana a los $3.000 millones para garantizar consultas, estudios y tratamientos, en un contexto donde aún no se concretó un convenio de recupero prestacional.

El subsecretario de Salud, Agustín Perez, explicó que “esta situación implica que el sistema de salud local continúe absorbiendo los costos y sosteniendo la atención de estos vecinos y vecinas, sin desentenderse de la demanda sanitaria, aunque ello represente una carga adicional sobre los recursos”.

De cara a 2026 se proyectan nuevas acciones para ampliar y modernizar los servicios.

Entre ellas se destaca la extensión del Laboratorio Municipal con anexos en los barrios Las Aves y Malvinas Argentinas para descentralizar la toma de muestras, la incorporación de tecnología GeneXpert para el diagnóstico temprano de HPV, la cobertura odontológica completa en todos los centros de salud y un programa específico ante el aumento de casos de sífilis, que incluirá más testeos y campañas de prevención.

También se prevén instancias de formación en salud mental con foco en infancias y adolescencias, un área en la que la ciudad cuenta con uno de los equipos profesionales más amplios de la provincia.

Con una red sanitaria en crecimiento y una fuerte inversión destinada a garantizar la atención, el sistema de salud local continúa consolidándose como un servicio esencial para miles de familias de Río Grande.