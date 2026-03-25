Río Grande avanzó en la regulación del transporte por plataformas y la digitalización de trámites

En una nueva jornada legislativa, el Concejo Deliberante de Río Grande llevó adelante su II Sesión Ordinaria, en la que se aprobaron diversas ordenanzas, resoluciones y declaraciones orientadas al desarrollo urbano, social y productivo de la ciudad. Entre los puntos más destacados, se sancionó la regulación del servicio de transporte de pasajeros mediante plataformas electrónicas, junto con iniciativas vinculadas a la modernización administrativa y el ordenamiento vial.

La sesión fue presidida por la titular del cuerpo, Guadalupe Zamora, y contó con la participación de los concejales Maximiliano Ybars, Alejandra Arce, Jonatan Bogado, Federico Runin, Verónica Martínez y Florencia Vargas. Durante el encuentro se abordó una amplia agenda que incluyó proyectos de ordenanza, dictámenes de comisión y comunicaciones institucionales.

Uno de los ejes centrales fue la aprobación de un marco regulatorio para el transporte mediado por aplicaciones digitales, que busca garantizar condiciones de seguridad vial, transparencia y equidad en relación con los servicios tradicionales como taxis y remises. La normativa establece requisitos para los conductores, como la obligatoriedad de contar con licencia profesional, vehículos con una antigüedad máxima de 10 años y una cilindrada mínima de 1000 cc. Además, se fijó un cupo de hasta 800 unidades habilitadas, que deberán estar debidamente registradas.

En paralelo, se avanzó en la digitalización de los trámites de obra, estableciendo la obligatoriedad de presentar, tramitar y aprobar planos en formato digital para todas las intervenciones edilicias dentro de la ciudad, lo que apunta a agilizar procesos y modernizar la gestión.

También se aprobó un régimen de regularización de deudas municipales, destinado a contribuyentes con obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, permitiendo acceder a beneficios en los intereses para incentivar el cumplimiento.

En materia urbana y de seguridad vial, se dispuso la colocación de señalización y reductores de velocidad en distintos puntos de la ciudad, así como adecuaciones en zonas de alto tránsito. Asimismo, se resolvió la designación de calles con nombres de figuras destacadas de la vida política argentina, en reconocimiento a su aporte a la democracia.

Durante la sesión también se expresaron posicionamientos institucionales sobre temas de alcance nacional, manifestando rechazo a medidas que impactan en el empleo local, a la eliminación de la tarifa social del gas y a iniciativas que afectan la protección ambiental.

Finalmente, el cuerpo deliberativo reafirmó su compromiso con políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos, consolidando una agenda legislativa que busca dar respuesta a las principales demandas de la comunidad.