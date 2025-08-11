Río Grande: avanza la construcción de la Comisaría de Género y Familia

El Gobierno de Tierra del Fuego AIAS avanza con la construcción de la Comisaría de Género y Familia en Río Grande, una obra que busca brindar atención integral a las víctimas de violencia familiar y de género. El proyecto fue diseñado en conjunto con el área de género de la Policía Provincial para garantizar espacios acordes a las funciones que allí se desarrollarán.

Con una inversión de 200 millones de pesos financiados con recursos provinciales, el edificio contará con más de mil metros cuadrados cubiertos distribuidos en tres sectores: un área pública de atención, un sector semi restringido para la recepción de denuncias con total privacidad y un espacio restringido para uso exclusivo del personal policial, que incluirá calabozos.

En esta etapa se retomaron las tareas de hormigonado de contrapiso del primer nivel y se trabaja en la colocación y armado de la estructura de las losas del siguiente piso. El plazo de ejecución de la obra es de 450 días.