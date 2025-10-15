Río Grande avanza en el fortalecimiento del trabajo rural con nuevas políticas de apoyo junto a UATRE

El intendente Martín Perez encabezó la firma de un acuerdo con la UATRE para la construcción de una nueva sede gremial. La iniciativa busca profundizar las políticas de acompañamiento y reconocimiento a las familias trabajadoras del campo fueguino.

En el marco de las políticas de fortalecimiento al sector rural, el intendente Martín Perez mantuvo un encuentro con trabajadores y trabajadoras del campo fueguino, junto al representante de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Ariel Aguilar. Durante la reunión se firmó un acuerdo para la adjudicación de un predio donde se construirá la nueva sede gremial en Río Grande.

Perez destacó el valor de la iniciativa, al señalar que “este espacio será un punto de encuentro para la comunidad rural, donde podrán seguir creciendo y consolidando su identidad como trabajadores que forman parte de la historia y el desarrollo de nuestra ciudad”.

Asimismo, el jefe comunal recordó que el trabajo rural fue clave en el origen de Río Grande: “Nuestra ciudad nació como colonia agrícola y ganadera. Por eso, acompañar a las familias rurales es también reconocer nuestras raíces y proyectar un futuro con más oportunidades para todos”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, remarcó el rol esencial del sector rural en la economía local y provincial. “Cada alimento producido en nuestra tierra tiene detrás el esfuerzo de familias comprometidas con el trabajo. Este reconocimiento es una forma de devolverles el valor que históricamente merecen”, afirmó.

Armas también subrayó el vínculo de cooperación con UATRE, destacando que “estas acciones reflejan un trabajo conjunto sostenido en el tiempo, con el objetivo de fortalecer el arraigo, generar oportunidades y revalorizar el trabajo rural como pilar del desarrollo productivo de Río Grande”.

Con esta iniciativa, el Municipio reafirma su compromiso con las y los trabajadores rurales, impulsando políticas que promueven inclusión, desarrollo y justicia social en uno de los sectores más representativos de la identidad fueguina.