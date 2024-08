Reunión de Comisión: proponen cambiar la forma de cálculo de la unidad fiscal

En la reunión de comisión que se realizó este miércoles, los ediles analizaron un proyecto del concejal Ybars que propone modificar la forma de cálculo de la unidad fiscal. En este sentido, el edil señaló que “se pretende modificar algunos índices que estén particularmente atados a lo que es la variación salarial y no tanto a la inflación, dado que hoy entendemos que hay una gran disociación entre la inflación y el poder adquisitivo, y eso termina impactando en los impuestos de la gente, que como contrapartida tiene un aumento en la morosidad”.

Río Grande.- Este miércoles se llevó adelante una nueva reunión de comisión en el Concejo Deliberante en donde dieron tratamiento al proyecto presentado por el concejal Maximiliano Ybars a través del cual propone modificar la forma de cálculo de la unidad fiscal y la misma sea de acuerdo a salarios y no esté atada a la inflación.

En este sentido el edil manifestó que “es un proyecto que ya habíamos presentado, entendíamos que era necesario volver a darle la discusión de cara al presupuesto para el año que viene, que consta en cambiar la forma de cálculo de cómo se está determinando hoy en día la unidad fiscal”.

Al respecto dijo que “esto tiene que ver, en primer lugar, con modificar algunos índices que estén particularmente atados a lo que es la variación salarial y no tanto a la inflación, dado que hoy entendemos que hay una gran disociación entre la inflación y la modificación del poder adquisitivo, y eso termina impactando en los impuestos de la gente, que como contrapartida tiene un aumento en la morosidad”.

Por tal motivo, dijo que “entendemos que debemos dar esta discusión”, al tiempo que agregó que “debemos también plantear la discusión de nuestro sistema tributario municipal en lo que tiene que ver con la forma de determinar el impuesto automotor, la forma de determinar las tasas y el impuesto inmobiliario, esa es la discusión que entendemos que se tiene que dar”.

En primer lugar, para hacerlo más “accesible para el vecino, que pueda afrontar sus impuestos y que tenga una justicia contributiva, que el impuesto realmente caiga en quien más puede y no medir a todos con la misma vara”.

Consultado sobre si esta discusión debe darse antes del tratamiento del presupuesto, dijo que “sí, porque es un cambio que da certidumbre, hoy estamos calculando la unidad fiscal, y para hacerlo tenemos que ir a un valor de 2011 y aplicarle todos los índices de inflación que se dieron hasta la fecha, lo cual es bastante difícil, no se puede dar claridad, por lo cual vamos a discutir un presupuesto y la unidad fiscal recién la vamos a saber a mediados de octubre de cuánto va a ser, entonces, para la planificación de los recursos y los egresos, no vamos a contar con esta herramienta, entonces, plantear estos tres ejes, que son la claridad en la determinación del valor de la unidad fiscal, que la modificación sea de acuerdo a salarios y no esté atada a la inflación, que sabemos que no es lo que le impacta al laburante y en tercer lugar, cuando planifiquemos el presupuesto para el año que viene, tengamos esta herramienta que nos permita tener más certeza a la hora de calcular recursos y gastos”.

Por último, expreso que “el índice es el coeficiente de variación salarial, es un coeficiente que lo genera el INDEC, que tiene que ver en un promedio de lo que es la variación del sector público y el sector privado”.