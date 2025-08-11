Retirados de la Policía del ex Territorio reclaman por demoras en el pago de haberes y aguinaldo

Un grupo de retirados de la Policía del ex Territorio Nacional de Tierra del Fuego volvió a manifestar su malestar por las demoras en el pago de sus haberes y del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Los afectados aseguran que la situación viene repitiéndose en los últimos meses y que la falta de previsibilidad complica la organización de su economía familiar. “Cumplimos toda una vida de servicio y hoy tenemos que esperar sin saber cuándo vamos a cobrar”, señalaron algunos de los jubilados.

Desde la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial confirmaron que el pago de haberes compensatorios se efectúa en dos etapas, medida que —según indicaron— busca paliar las demoras registradas. Sin embargo, para los retirados, esta modalidad no resuelve el problema de fondo.

El reclamo apunta a que se garantice el pago en tiempo y forma, con un calendario claro que brinde certidumbre a quienes dependen de estos ingresos como principal sustento. Mientras tanto, el malestar crece y no se descartan nuevas acciones para visibilizar la situación.