Renuevan convenio de cooperación para fortalecer la formación y el servicio a la comunidad

El intendente de Río Grande, Martín Perez, y el director ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Dr. Pablo Vommaro, encabezaron la firma de renovación del Convenio de Colaboración entre ambas instituciones.

Este acuerdo, que da continuidad al trabajo conjunto iniciado en 2020, busca reforzar la cooperación técnico-académica con el objetivo de capacitar a funcionarios, trabajadores y miembros de la comunidad, y de esta manera consolidar una gestión pública con mayores capacidades al servicio de los vecinos.

Perez destacó que “el trabajo conjunto que sostenemos desde hace ya cinco años junto a CLACSO nos ha permitido reforzar y ampliar políticas públicas fundamentales para nuestra ciudad. Este convenio renueva el compromiso de seguir construyendo capacidades que impacten en la vida de nuestras vecinas y vecinos”. Asimismo, resaltó el orgullo que significa para el Municipio haber podido compartir la experiencia de Río Grande en encuentros regionales, lo que impulsa a “seguir afianzando este camino”.

Por su parte, Vommaro valoró la importancia del acuerdo: “este convenio marco posibilita una cooperación mucho más cercana entre ambas instituciones. Para CLACSO, que es un organismo vinculado a la investigación y la academia, resulta central poder tener una fuerte incidencia en políticas públicas”. Además, subrayó que la entidad tiene presencia regional y que desde Río Grande se podrá articular en áreas de formación, asesoría, investigación y participación en eventos.

El convenio abre la puerta a nuevas iniciativas conjuntas, entre ellas investigaciones, consultorías, asesoría técnica y la elaboración de informes sobre temáticas de interés común como Cuidados Igualitarios, Derechos Humanos y Salud Mental; Geopolítica del Atlántico Sur; y Juventudes e Inteligencia Artificial. También se contempla la organización de seminarios, conferencias, actividades académicas y la posibilidad de realizar publicaciones conjuntas.

La experiencia de CLACSO en la promoción de las ciencias sociales y humanidades en América Latina permitirá que tanto el personal municipal como la comunidad de Río Grande accedan a propuestas de formación de calidad, en línea con los desafíos actuales y las necesidades locales.