Relevamiento en la Margen Sur: fuertes reclamos por falta de respuestas e inversión

La Asociación Civil Estoy Con Vos, continúa desarrollando un trabajo territorial en la Margen Sur con el objetivo de relevar la opinión de vecinos y vecinas sobre la realidad que atraviesan sus barrios.

A través de encuestas y recorridas, se recogieron testimonios directos que permiten trazar un panorama claro sobre la percepción social respecto a la gestión y las condiciones de vida en el sector.

En ese marco, uno de los datos más significativos indica que el 66% de los encuestados considera deficiente la atención de la Intendencia, mientras que un 32% la califica como regular y apenas un 2% la evalúa como buena.

En relación al nivel de inversión, los resultados también reflejan una mirada crítica: el 55% sostiene que claramente no se invierte al mismo nivel que en otros sectores, mientras que un 42% opina que no, y solo un 3% cree que sí existe igualdad en la inversión.

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Otro de los puntos relevados tiene que ver con el estado de los servicios básicos. En este aspecto, el 55% de los vecinos describe la situación como crítica, el 41% la considera insuficiente y apenas un 4% entiende que es adecuada, evidenciando un fuerte malestar en torno a cuestiones esenciales como agua, luz, gas, calles y transporte.

Los datos recogidos reflejan una preocupación sostenida por parte de la comunidad, que viene manifestando desde hace tiempo la existencia de necesidades urgentes y la falta de respuestas concretas.

Frente a este escenario, desde la organización remarcaron la importancia de continuar fortaleciendo la presencia en el territorio, acompañando a las familias y transformando cada reclamo en propuestas reales que contribuyan a mejorar la calidad de vida en la Margen Sur, reafirmando su compromiso de seguir cerca de cada vecino.

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