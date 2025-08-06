Refuerzan el acceso a controles oftalmológicos gratuitos para niños y niñas sin obra social

Con el objetivo de garantizar el derecho a la salud visual en la infancia, se habilitaron 100 nuevos turnos para controles oftalmológicos destinados a niños y niñas de entre 8 y 12 años que no cuentan con cobertura médica. La atención se realizará en los Centros Municipales de Salud N.° 1 y 3, y en el Centro de Especialidades Médicas.

La iniciativa, que lleva cuatro años en funcionamiento, ya ha permitido realizar más de 700 atenciones oftalmológicas y se ha consolidado como una herramienta clave para promover la equidad en el acceso al sistema de salud.

Los nuevos cupos ya pueden solicitarse exclusivamente a través del formulario online disponible en el siguiente enlace: https://cutt.ly/5eq4VxnR. Las familias interesadas deberán cargar los datos de cada niño o niña de forma individual para acceder al turno.

Luego del control oftalmológico, se entregará un certificado de salud visual. En caso de detectarse alguna dificultad, se gestionará y proporcionará gratuitamente el par de lentes correspondiente.

Desde la organización del programa se recuerda que no se otorgarán turnos de forma presencial ni telefónica, sino únicamente a través de la vía digital habilitada. La propuesta busca dar respuesta a una demanda creciente en el ámbito sanitario, con recursos propios destinados a mejorar la calidad de vida de las infancias.