Refuerzan controles y acciones preventivas durante las celebraciones de año nuevo

El operativo se desplegará en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, con especial presencia en la Ruta Nacional N° 3, e incluirá controles viales, tareas de prevención y horarios especiales en el paso fronterizo.

Con motivo de los festejos de fin de año, se implementará un amplio operativo de control preventivo en distintos puntos de la provincia, orientado a fortalecer la seguridad y acompañar a la comunidad durante los días de mayor circulación vehicular y actividad social.

El dispositivo contará con la participación coordinada de áreas de seguridad, salud, manejo del fuego, seguridad vial y transporte, lo que permitirá optimizar recursos humanos y logísticos, además de asegurar una cobertura territorial eficaz.

Entre las principales acciones previstas se encuentran los controles de tránsito, la verificación de documentación, los test de alcoholemia y la presencia preventiva en rutas y sectores estratégicos.

Asimismo, se desarrollarán tareas informativas destinadas a concientizar sobre el riesgo de incendios, los espacios habilitados para hacer fuego y las condiciones climáticas.

El operativo se llevará adelante durante los días 31 de diciembre y 1° de enero, y contempla un esquema especial de atención en el Paso Fronterizo San Sebastián, que funcionará el miércoles 31 de diciembre de 6:00 a 20:00, y el jueves 1° de enero de 8:00 a 22:00.

Desde Protección Civil remarcaron la importancia de extremar los cuidados y apelaron a la responsabilidad individual para disfrutar de las celebraciones de manera segura.

Ante cualquier situación de emergencia, se recuerda que están disponibles las líneas 103 y 911.