Reforma del Código Penal: 22 cambios clave que buscan endurecer la respuesta ante el delito

El Gobierno nacional presentó un proyecto de reforma integral del Código Penal de la Nación que incluye 22 modificaciones centrales con el objetivo de adaptarse a los nuevos desafíos sociales, garantizar penas proporcionales y asegurar el cumplimiento efectivo de las condenas.

Entre las novedades figuran el aumento de las sanciones para homicidios, robos, narcotráfico, trata de personas y delitos sexuales; la incorporación de nuevos delitos —como crímenes informáticos, contaminación ambiental, “motochorros” y violencia en estadios—; y la declaración como imprescriptibles de los delitos más graves. El proyecto marca un cambio de paradigma en la política penal, poniendo el foco en la seguridad, la protección de las víctimas y la modernización del sistema.

Qué cambia: los puntos más sobresalientes

Endurecimiento de penas y cárcel efectiva: Se elevan los mínimos y máximos de condena. Delitos graves que antes podían tener condenas reducidas o penas menores pasarán a sanciones más severas, asegurando que las penas se cumplan con prisión efectiva y reduciendo el margen para beneficios como la libertad anticipada.

Imprescriptibilidad para los delitos más graves: Homicidios agravados, abusos sexuales, trata de personas y otros crímenes considerados extremadamente graves ya no prescribirán, con lo cual los responsables podrán ser perseguidos judicialmente sin límite temporal.

Nuevos delitos y figuras penales: El proyecto actualiza el Código Penal incluyendo delitos vinculados con el mundo digital (fraude informático, usurpación de identidad, “pornovenganza”, grooming), crímenes ambientales (como ecocidio), delitos cometidos vía motovehículos, violencia en espectáculos masivos, y delitos vinculados a narcotráfico, corrupción, lavado de activos y terrorismo.

Protección a víctimas y modernización del sistema penal: La reforma busca que el Código sea más actualizado, sistemático y compatible con estándares internacionales. El nuevo texto pretende mejorar la respuesta penal ante problemáticas contemporáneas, ofreciendo un marco legal claro para delitos nuevos o crecientes.