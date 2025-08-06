Referentes barriales se reunieron con Melella para analizar la situación social en Río Grande

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, mantuvo una reunión con referentes de comedores y merenderos comunitarios de Río Grande, con el objetivo de intercambiar miradas sobre la realidad social de la ciudad y reforzar el acompañamiento a las familias en situación de vulnerabilidad. Lo hizo junto a la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Adriana Chapperón.

Durante el encuentro, se abordó el impacto de la crisis económica en los sectores más postergados y la creciente demanda de asistencia alimentaria en los barrios. “La situación social es muy compleja, cada vez más personas dependen de los comedores. Muchos no tienen trabajo y otros, aún teniendo, no llegan a fin de mes. Por eso es fundamental seguir presentes, escuchando y acompañando”, expresó el mandatario.

Melella remarcó que los comedores cumplen un rol que va mucho más allá de la alimentación, ya que también ofrecen apoyo escolar, contención social y acompañamiento en problemáticas como la violencia de género y el acceso a la salud. “Hoy es necesario redoblar los esfuerzos y fortalecer estas redes comunitarias que sostienen a muchas familias”, indicó.

El Gobernador destacó también la tarea desinteresada de quienes están al frente de estos espacios: “Trabajan de forma solidaria, abren las puertas de sus casas, cocinan, cuidan, acompañan. Lo hacen con un enorme compromiso social, y desde el Estado tenemos la responsabilidad de estar a la altura y brindarles todas las herramientas posibles”.

La reunión permitió consolidar el vínculo con las organizaciones comunitarias y avanzar en nuevas líneas de acción que garanticen respuestas concretas frente al difícil contexto actual.