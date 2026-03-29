Recuperan elementos robados tras múltiples allanamientos

En el marco de una causa iniciada el pasado 20 de marzo por la sustracción de una caja fuerte que contenía dinero y objetos de valor, personal de la Sección Robos y Hurtos de la Comisaría Tercera llevó adelante una serie de operativos que permitieron importantes avances en la investigación.

Las tareas, que contaron con medidas judiciales dispuestas por el Juzgado de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Norte, se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad a lo largo de los últimos días.

El 23 de marzo, se concretó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Ardiles al 800, donde se procedió al secuestro de un vehículo Ford EcoSport. En ese procedimiento, fue notificado de sus derechos el ciudadano Ricardo Burgos.

Posteriormente, el 27 de marzo se realizaron nuevos operativos.

En un domicilio de calle Los Patriotas al 500, los efectivos incautaron elementos de interés para la causa, además de otros objetos presuntamente vinculados a distintos hechos delictivos registrados en la jurisdicción de la Comisaría Primera. En el lugar fue identificado Carlos José Fabián Ríos. Ese mismo día, en otra intervención llevada a cabo en calle 25 de Mayo al 1500, se identificó a Adriana Roldán.

En tanto, este 28 de marzo, en la intersección de ARA General Belgrano y Santa María, fue localizado un vehículo JAC JS4 Flagship sobre el cual pesaban medidas judiciales. Sus ocupantes, Ricardo Flores y Orlando Darío Zurita, quedaron a disposición de la Justicia conforme a las disposiciones vigentes.

Durante la requisa del rodado, los efectivos lograron recuperar una máquina termofusora que había sido denunciada como robada recientemente, sumando así un nuevo elemento clave para la causa.

La investigación continúa en curso con el objetivo de esclarecer completamente el hecho y determinar la responsabilidad de los involucrados.