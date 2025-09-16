Rechazan recurso del Colegio Médico Veterinario por incumplimiento de las guardias

El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Comercio e Industria, rechazó el recurso de reconsideración presentado por el Colegio Médico Veterinario en el marco de la ordenanza municipal N.º 4552, que establece un sistema de guardias veterinarias con turnos rotativos en la ciudad.

La normativa, aprobada por el Concejo Deliberante, dispone que las veterinarias habilitadas deben garantizar la atención en horarios no comerciales, especialmente durante la noche, con la presencia de profesionales para asegurar la asistencia a las mascotas.

Desde la comuna recordaron que ya se había notificado tanto al Colegio Médico Veterinario como a las clínicas y consultorios habilitados, intimándolos a dar cumplimiento a la ordenanza. Sin embargo, ante la falta de acatamiento, se procedió a labrar las infracciones correspondientes.

Ante esa situación, el Colegio Médico Veterinario presentó un recurso de reconsideración, el cual fue desestimado, ratificando la plena vigencia de la ordenanza y la obligación de las veterinarias de garantizar las guardias.

Finalmente, se informó que el incumplimiento de esta normativa será sancionado con 500 unidades fiscales, y en caso de reincidencia, la multa se duplicará.