Rápido accionar policial permitió detener a un sospechoso y recuperar objetos robados

En horas de la madrugada de este 18 de marzo, personal de la Comisaría Primera de Río Grande intervino en un hecho delictivo que culminó con la aprehensión de un hombre y el recupero de diversos elementos sustraídos.

El procedimiento se inició tras una denuncia por un ilícito ocurrido en una vivienda ubicada sobre calle Alte Brown al 1100, donde autores ignorados sustrajeron un arma de aire comprimido, prendas de vestir y otros objetos.

Mientras se desarrollaban las tareas investigativas, efectivos policiales acudieron a un segundo requerimiento en calle Forgacs al 1000. En ese lugar, un testigo aportó datos relevantes sobre un individuo que habría dejado varios elementos en el predio, incluyendo un arma de fuego.

Con la información recabada, el personal logró identificar a Adriel Elian Pardo, de 36 años, quien fue inmediatamente aprehendido. Posteriormente, en el exterior del domicilio señalado, se hallaron los objetos denunciados como robados en el primer hecho, estableciendo así la conexión entre ambos episodios.

La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Norte, que continuará con las diligencias correspondientes para avanzar en la investigación.