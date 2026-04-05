Rápida intervención policial salvó a una beba en Río Grande

Una situación de extrema urgencia se vivió durante la noche del sábado en la Comisaría Cuarta de Río Grande, cuando una mujer llegó desesperada junto a su hija de apenas 10 meses, quien presentaba dificultades para respirar tras haber ingerido un objeto sólido.

De acuerdo a lo informado, la menor sufrió una obstrucción en sus vías respiratorias que derivó en una pérdida momentánea del conocimiento, lo que motivó la inmediata intervención del personal policial.

En ese contexto, el subinspector Francisco Do Santos actuó con rapidez y precisión, realizando las maniobras de primeros auxilios necesarias para desobstruir las vías respiratorias de la niña. Gracias a su accionar, la pequeña logró recuperar la respiración normal.

Posteriormente, se solicitó la presencia de una unidad sanitaria en la dependencia policial. El equipo médico que acudió al lugar dispuso el traslado de la beba junto a su madre al hospital local, donde se le realizaron controles y una evaluación integral para descartar posibles complicaciones.

La eficaz intervención permitió revertir una situación crítica, destacándose la importancia de la pronta respuesta ante emergencias de este tipo.