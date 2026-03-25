Puerto de Ushuaia bajo intervención: destacan fundamentos y plazo definido

En medio de la intervención dispuesta sobre el puerto de Ushuaia, el abogado Raúl Aciar brindó su postura y aseguró que la medida responde a razones concretas y de gravedad. En ese sentido, sostuvo que no se trata de una decisión arbitraria, sino de una acción respaldada por elementos previos.

De acuerdo a sus declaraciones,en Info 3 Noticias, el proceso fue antecedido por una auditoría en la que se habrían detectado inconsistencias, entre ellas la falta de entrega completa de información por parte del Estado provincial. Para el letrado, este escenario refleja una etapa distinta en la gestión pública, donde situaciones que antes se resolvían de manera informal ahora quedan bajo la lupa.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de garantizar el correcto destino de los recursos públicos, remarcando que deben estar orientados al beneficio de la comunidad y no a intereses particulares.

Por último, indicó que la intervención ya está en marcha y cuenta con un marco legal vigente que fija un plazo de un año, con posibilidad de extensión según cómo evolucione la situación.