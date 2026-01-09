Puerto Almanza, el rincón habitado más austral del país

Un pequeño pueblo fueguino que desmiente la creencia de que Ushuaia es el último punto del mapa

Durante años, Ushuaia fue señalada como la ciudad más austral de la Argentina. Sin embargo, ese reconocimiento no es del todo preciso.

A orillas del Canal Beagle se encuentra Puerto Almanza, un pequeño pueblo que, por su ubicación geográfica, se convierte en el asentamiento permanentemente habitado más austral del país.

Con una población reducida y una identidad fuertemente ligada al mar, Puerto Almanza se destaca por su actividad pesquera artesanal, especialmente la captura de centolla y otros mariscos.

La vida cotidiana transcurre con un ritmo tranquilo, lejos del movimiento turístico intenso, lo que le otorga un encanto particular y auténtico.

El lugar también es conocido por su propuesta gastronómica, basada en productos frescos del canal, y por sus paisajes naturales, donde el bosque, el mar y la montaña se combinan en un entorno único. Senderos, avistaje de fauna y experiencias vinculadas a la naturaleza forman parte de su atractivo.

Así, Puerto Almanza se consolida no solo como un dato geográfico curioso, sino como un destino que invita a descubrir otra cara del extremo sur argentino, más silenciosa, cercana y profundamente conectada con su entorno natural.