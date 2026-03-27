Propuestas para una transformación productiva y social a largo plazo

La presidenta de la Agencia de Innovación de Tierra del Fuego, Analía Cubino, destacó el conjunto de proyectos legislativos recientemente presentados, al considerar que constituyen una respuesta necesaria frente a los profundos cambios tecnológicos, culturales y económicos que atraviesan la actualidad.

En ese sentido, sostuvo que la transformación de las estructuras estatales y productivas ya no es una opción, sino una exigencia del contexto.

“La política enfrenta el desafío de adaptarse a un mundo en constante evolución, donde la tecnología y el conocimiento redefinen la manera en que vivimos y producimos”, expresó.

Cubino remarcó que muchas de las herramientas vigentes fueron pensadas para otro tiempo, por lo que resulta clave generar nuevas estrategias que acompañen las demandas actuales. Además, subrayó la importancia de facilitar la vida cotidiana de la ciudadanía mediante políticas más ágiles y acordes a esta nueva realidad.

Entre los ejes centrales de las iniciativas, mencionó el fortalecimiento de sectores estratégicos como el turismo, al que definió como fundamental para el desarrollo local, así como la incorporación de marcos regulatorios que permitan el crecimiento de actividades emergentes.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de fomentar el empleo y potenciar a las pequeñas y medianas empresas, ampliando las oportunidades de desarrollo en distintos rubros. Según explicó, se busca reconocer nuevas formas de producción y servicios, promoviendo una economía más diversificada.

Finalmente, consideró que el tratamiento de estas propuestas deberá ser tanto ágil como profundo, apelando a un debate constructivo que permita proyectar el crecimiento de Tierra del Fuego a largo plazo, con una mirada estratégica orientada a las próximas décadas.