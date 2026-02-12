Producción define prioridades con foco en territorio, PyMEs y financiamiento

El titular de la cartera de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, Francisco Devita, presentó los principales lineamientos de gestión para este año, con un enfoque puesto en la presencia territorial, el acompañamiento a los sectores productivos y el fortalecimiento de los vínculos con el entramado empresarial, financiero y académico.

En materia industrial, adelantó la modernización del Sistema de Acreditaciones de Origen (SIGIAO) con el objetivo de agilizar trámites y optimizar procesos. Además, confirmó que en marzo se convocará a una mesa de trabajo junto a referentes del sector para avanzar en estrategias de sustitución de productos y reconversión industrial.

Durante su exposición, Devita describió un escenario nacional complejo, marcado por una baja en la capacidad instalada, caída del consumo y cierre de empresas, con fuerte impacto en el empleo. En Tierra del Fuego, las ramas textil y de telefonía celular figuran entre las más afectadas, con una significativa reducción de puestos laborales durante el último año.

En el ámbito de las micro, pequeñas y medianas empresas, se dará continuidad a los programas “Emprender para Crecer” y “Gestión Empresarial”. También se profundizarán acciones para reducir pérdidas de alimentos y se avanzará en normativa vinculada a la producción avícola. En comercio exterior, se brindará asesoramiento a firmas locales para participar en una misión comercial en Chile y se buscará potenciar el Fondo de Garantía Fueguino (FOGADEF). A su vez, se proyecta la creación de un área transversal destinada a coordinar herramientas de financiamiento y capacitación.

En el sector pesquero, se trabaja en la reglamentación de la Ley 1.601 y en el desarrollo de un Programa Provincial de Genética en articulación con Brasil, orientado a la exportación de conocimiento. También se prevé la conformación de una mesa conjunta con el área ambiental para evaluar proyectos bajo criterios de sostenibilidad, además de impulsar junto al SENASA una certificación sanitaria que declare al territorio libre de enfermedades bajo control.

Finalmente, Devita reafirmó la intención de consolidar una gestión cercana a la comunidad productiva, con presencia activa en el territorio y respuestas concretas para quienes generan empleo y valor en la provincia.