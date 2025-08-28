Principio de incendio en un comercio de Río Grande fue controlado a tiempo

Un principio de incendio se registró este jueves en el local comercial Don Aldo Repuestos, ubicado en la intersección de las calles Obligado e Islas Malvinas, en Río Grande.

El incidente se originó a raíz de un cortocircuito en uno de los servidores instalados en las oficinas administrativas. Ante la situación, el personal presente en el lugar procedió de inmediato a evacuar las instalaciones y dar aviso a los servicios de emergencia.

En pocos minutos acudieron al sitio dotaciones de Bomberos de la Policía de la Provincia, Bomberos Voluntarios y personal policial, quienes lograron controlar rápidamente el foco ígneo, evitando que se propagara y ocasionara mayores daños.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque sí se constató la presencia de daños materiales menores en el sector afectado.