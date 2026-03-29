Principio de incendio en ChacraXIII: un hombre fue hospitalizado

Momentos de tensión se vivieron en un departamento de Chacra 13, donde un hombre de aproximadamente 30 años fue rescatado luego de perder el conocimiento mientras cocinaba.
Según se informó, la víctima habría dejado una sartén con aceite al fuego y se quedó dormida, lo que provocó una importante acumulación de humo en el interior de la vivienda.
La situación fue advertida por vecinos del edificio ubicado en calle Gianmarini al 3400, quienes alertaron de inmediato a los servicios de emergencia ante el fuerte olor a quemado.
Al arribar, bomberos y personal policial debieron forzar la puerta para ingresar, encontrando al hombre inconsciente. Tras ser rescatado, recibió asistencia médica.
La rápida reacción permitió controlar la situación a tiempo y evitar que el hecho pasara a mayores.
Desde las autoridades reiteraron la importancia de no descuidar elementos en cocción para prevenir incidentes domésticos.