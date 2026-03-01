Presentaron el Plan de Alivio Fiscal 2026 con descuentos y beneficios acumulables

Con el objetivo de acompañar a las familias en un contexto económico desafiante, se dio a conocer el Plan de Alivio Fiscal 2026, una propuesta que contempla descuentos que pueden superar el 30% en tributos locales, facilidades de pago y actualizaciones moderadas.

La iniciativa incluye bonificaciones acumulables y beneficios por cumplimiento, pensados para reconocer a quienes mantienen sus obligaciones al día.

Entre los puntos centrales se destaca la Bonificación por Buen Contribuyente, que otorga un 10% de descuento a quienes no registren deudas al 15 de diciembre de 2025, sin necesidad de optar por el pago anual. A su vez, el Descuento por Pago Adelantado prevé una rebaja del 15% para quienes abonen de manera anticipada los impuestos vinculados a inmuebles y automotores. La combinación de ambos beneficios permite alcanzar hasta un 25% de ahorro sobre el total anual.

Beneficios especiales para jubilados y pensionados

El esquema contempla un tratamiento diferencial para jubilados y pensionados. En estos casos, los descuentos pueden llegar al 15% por buen contribuyente y al 20% por pago adelantado, siempre que se trate de un único inmueble y que los ingresos del grupo familiar no superen los $2.150.880. La medida busca proteger a uno de los sectores más afectados por la coyuntura actual.

Incentivos a la responsabilidad y al cuidado ambiental

El plan también incorpora estímulos vinculados a la conducta vial y al compromiso con el entorno urbano. Quienes no registren multas y abonen el impuesto automotor antes del 31 de marzo podrán acceder a un 10% adicional. Se mantiene además el beneficio por forestación, que reconoce con 100 Unidades Fiscales por cada árbol plantado —hasta un máximo de tres por propiedad— promoviendo acciones concretas de cuidado ambiental.

Facilidades de pago y acuerdos bancarios

En materia financiera, se firmó un acuerdo con el Banco Tierra del Fuego que permite abonar tributos en hasta 10 cuotas sin interés con tarjetas Fueguina Visa y Fueguina MasterCard, incluyendo un reintegro del 10% en planes de 3 y 10 cuotas.

Asimismo, quienes opten por el pago virtual podrán acceder a 3 cuotas sin interés a través del Banco Macro.

Actualizaciones moderadas y criterios objetivos Las actualizaciones previstas para 2026 se ubican entre las más bajas de las últimas dos décadas, según se informó. En el caso del impuesto automotor, la base imponible toma como referencia valuaciones nacionales, descontando IVA e impuesto al lujo, en el marco de la Ley 19.640 que establece un régimen diferencial para Tierra del Fuego.

También se habilita la posibilidad de solicitar revisión si el valor fiscal supera el consignado en la póliza del seguro.

Para los inmuebles, el cálculo se realiza en función de metros construidos, ubicación y servicios disponibles, con el objetivo de garantizar equidad y proporcionalidad.

Unidad Fiscal diferenciada

Para el próximo año, la Unidad Fiscal pura fue fijada en $977,67. Sin embargo, se establecieron valores diferenciados para distintos conceptos, como derechos de oficina, obras sanitarias y servicios municipales, con el fin de reducir el impacto en los contribuyentes.

El Plan de Alivio Fiscal 2026 busca reconocer el esfuerzo de quienes cumplen, ofrecer herramientas concretas de ahorro y sostener el acompañamiento a las familias mediante medidas que combinan sensibilidad social y previsibilidad tributaria.