Presentaron el frente “Defendamos Tierra del Fuego” con fuerte impronta local y rechazo a las agendas nacionales

El nuevo espacio político reúne a intendentes, partidos y organizaciones que apuestan a una alternativa fueguina, enfocada en el desarrollo productivo y la defensa de los intereses provinciales.

Con el objetivo de construir una propuesta política con sello propio y mirada territorial, se lanzó en Tierra del Fuego el frente “Defendamos Tierra del Fuego”, integrado por dirigentes, partidos y organizaciones que comparten la idea de una alternativa netamente fueguina, alejada de los modelos nacionales que —según denunciaron— “golpean a la provincia”.

El frente está conformado por los intendentes Martín Perez (Río Grande) y Daniel Harrington (Tolhuin), y fuerzas como el Movimiento Popular Fueguino, el Frente Renovador, Nuevo Encuentro, Unidad Popular, el Partido Solidario, el Partido del Trabajo y la Equidad, el Partido por la Cultura, la Educación y el Trabajo y el espacio Provincia Grande. A ellos se suman organizaciones gremiales y sociales de toda la provincia.

Desde el espacio remarcaron que la defensa de Tierra del Fuego “se ejerce todos los días” y se expresa en la producción local, el empleo, la inversión en obras y servicios públicos de calidad. “No podemos seguir eligiendo entre dos modelos que nos perjudican: uno que ajusta desde Buenos Aires, y otro que esconde los problemas reales de la provincia”, señalaron.

“Defendamos Tierra del Fuego” busca consolidar un proyecto con desarrollo económico, presencia del Estado y un sector privado fuerte, que genere oportunidades para todas las familias fueguinas. “Tenemos los recursos y las capacidades, solo falta un plan serio y compromiso real”, indicaron sus referentes.

Finalmente, llamaron a la ciudadanía a sumarse a una propuesta que busca representar “lo que de verdad importa a quienes viven en la isla”, con una consigna clara: defender Tierra del Fuego es elegir construir su futuro desde adentro.

