Presentación en la Legislatura Provincial: “La herramienta de presupuesto antes que nada es una herramienta de planificación”

El ministro de Economía, Federico Zapata García, encabezó la presentación formal del Proyecto de Presupuesto 2024 ante los legisladores provinciales, cumpliendo así la manda constitucional que lo establece, y abriendo además el debate en la sala legislativa.

“Siempre resaltamos que este tipo de exposiciones o debates se dan en el marco de un trabajo respetuoso, colaborativo, a nosotros nos hace muy bien poder venir a explicar esto y que nos hagan las consultas que entendemos que son necesarias. Este es el inicio del tratamiento, van a empezar a venir tanto como los otros Poderes y el resto de los ministerios, y seguramente vamos a recibir los aportes necesarios para mejorar esta herramienta”, auguró Zapata García quien estuvo acompañado por el secretario de Planificación Presupuestaria, Mariano Volpe.

“Iniciamos la exposición con una aclaración que en el contexto del país que venimos atravesando en los últimos años es muy complejo presupuestar, uno siempre cuando efectúa un presupuesto está presuponiendo con los datos que tiene la realidad en el momento, es una herramienta de planificación y que termine sucediendo otros hechos no significa que no sea necesario presupuestar, hay que presupuestar justamente para planificar, después uno en la medida que estima recursos que ingresan o no ingresan tiene la posibilidad de ejecutar el gasto de la forma más adecuada, pero la herramienta de presupuesto antes que nada es una herramienta de planificación”, amplió el Contador.

Además, el funcionario recordó que “asumimos el compromiso con los Legisladores de la Comisión que una vez que pasen todos los ministerios, en base a las sugerencias de ajustes o rectificaciones, vamos a presentar un proyecto definitivo también teniendo en cuenta las variables macroeconómicas”.

Al hacer un comparativo respecto del Presupuesto en ejercicio, Zapata García sostuvo que “hay un incremento que es de un 117%, con un cálculo de 626.000 millones de pesos de gastos, con un déficit de casi 59.000 millones que es un 9,5%, similar al establecido en el Presupuesto 2023.

“El contexto inflacionario por el que estamos atravesando en la Argentina seguramente va también a influencia. Cuanto más cercanos estemos al cierre del ejercicio tendremos una mayor claridad para ver cómo se cierra este año y qué presupuestamos para el año que viene”.

En otra instancia fue el director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina. Oscar Bahamonde, hizo lo propio ante los parlamentarios, junto al director General de Asuntos Fiscales, Francisco Carrión.

Respecto del análisis técnico y del presupuesto pensado para el próximo año desde la AREF, Bahamonde explicó que “es un trabajo que va cambiando por el contexto, somos todos conscientes de cuál es la realidad del país y de la provincia, entonces en base a eso hay algunas cuestiones que quedan a veces desfasadas, por eso lo que hemos hablado con los legisladores es, luego que terminen de pasar por comisión los distintos poderes o los diferentes organismos, volver a hacer una estimación de lo que sería la recaudación para el próximo año en base al contexto actual”.

“En términos nominales siempre hay un crecimiento en la recaudación, lo importante es tratar de tener un crecimiento real y lo que se expuso, en ese caso, fue el crecimiento mes a mes y se demostró en algún periodo que hubo algún problema de crecimiento real de recursos como fue en el trimestre julio, agosto y septiembre, que obviamente genera problemas y una restricción financiera a la provincia por los recursos que no ingresaron”, precisó.