Preocupación por el estado de un puente en la Ruta A: advierten riesgo a la altura del kilómetro 31

Conductores que circulan por la Ruta A, en la provincia de Tierra del Fuego, alertaron sobre una situación que genera inquietud en el kilómetro 31, en la zona conocida como la bajada del San Martín, próxima a la estancia Pirinaica. Allí, el deterioro de un puente estaría comprometiendo la seguridad vial.

Según señalaron usuarios habituales del tramo, sobre la calzada se observan caños sueltos y piezas metálicas expuestas, lo que obliga a reducir considerablemente la velocidad y realizar maniobras cuidadosas para evitar daños en los vehículos o posibles accidentes.

La complejidad del sector aumenta debido a que se trata de una curva con visibilidad limitada, lo que dificulta advertir el obstáculo con anticipación, especialmente para quienes no conocen el camino o transitan durante la noche y en condiciones climáticas adversas.

Otro aspecto que preocupa es la ausencia de señalización preventiva. Hasta el momento, no se habrían instalado carteles ni advertencias visibles que indiquen el riesgo existente, por lo que la seguridad depende casi exclusivamente de la precaución de quienes circulan por el lugar.

Vecinos y transportistas que utilizan esta vía, clave para la conectividad rural y productiva del norte de la isla, solicitaron una pronta intervención de Vialidad Provincial para evaluar el estado de la estructura y realizar las reparaciones necesarias.

Mientras tanto, recomiendan transitar con extrema prudencia, mantener una distancia adecuada entre vehículos y reducir la velocidad, sobre todo en jornadas de lluvia, escarcha o baja visibilidad, condiciones frecuentes en la región.